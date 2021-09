Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Cette révélation sur le potentiel licenciement de Koeman !

Publié le 25 septembre 2021 à 20h10 par Th.B.

Alors que Ronald Koeman a publiquement le soutien de son président, Joan Laporta devrait licencier l’entraîneur du FC Barcelone si le club culé ne retrouvait pas le chemin de la victoire lors des prochaines échéances.

Et si Ronald Koeman n’allait pas au bout de son contrat qui court jusqu’en juin prochain ? Bien que le président Joan Laporta n’ait cessé de faire savoir que l’entraîneur du FC Barcelone avait tout son soutien ces derniers temps, un changement de coach sur le banc du Barça est attendu et constamment évoqué par la presse espagnole. De Roberto Martinez à Xavi Hernandez en passant par Thierry Henry et Oscar Garcia, les pistes sont déjà bien visibles. Et pour ce qui est de l’éventuel licenciement de Ronald Koeman, tout pourrait se confirmer pendant la trêve internationale d’octobre.

Le Benfica et l’Atletico, les matchs de la dernière chance pour Koeman ?