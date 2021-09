Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Un cessez-le-feu signé entre Laporta et Koeman ?

Publié le 25 septembre 2021 à 19h00 par A.C.

Ronald Koeman est plus que jamais dans le collimateur de Joan Laporta, qui souhaiterait l’écarter du poste d’entraineur du FC Barcelone.

Ça commence à se tendre autour de Ronald Koeman. La presse catalane assure que les jours du coach du FC Barcelone sont comptés, surtout après la large défaite face au Bayern Munich en Ligue des Champions (3-0) et les deux matchs-nuls consécutifs en Liga. En conférence de presse, le principal concerné n’a pas souhaité commenter les spéculations courant autour de son avenir. « Mon avenir ? Je ne peux pas dire grand-chose à ce sujet car cela fait longtemps que je ne m'occupe plus de lire la presse » a expliqué Koeman. « Je connais les rumeurs, mais la seule chose que nous devons faire est de gagner des matchs. Il y a des rumeurs, des noms... C'est votre travail. Je ne vais pas gaspiller de l'énergie sur des choses que je ne peux pas contrôler ». Pour le remplacer, Joan Laporta aurait déjà deux candidats avec Xavi et Roberto Martinez.

