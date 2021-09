Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Un nouveau rendez-vous crucial dans ce dossier XXL ?

Publié le 26 septembre 2021 à 0h30 par A.C.

En fin de contrat avec la Juventus, Paulo Dybala serait vraisemblablement dans le viseur du FC Barcelone.

Sans Lionel Messi, la voire est libre pour Paulo Dybala. Régulièrement lié au FC Barcelone par le passé, le joueur de la Juventus a souvent été écarté à cause de sa ressemblance avec le sextuple Ballon d’Or. Ce dernier parti au Paris Saint-Germain, il pourrait désormais décider de prendre sa place en Catalogne ! C’est en tout cas le scénario évoqué récemment par SPORT ... et détruit par la presse italienne. La Gazzetta dello Sport a en effet annoncé que la Juventus n’aurait aucune intention de laisser filer Dybala, qui pourrait se voir offrir un nouveau contrat fort lucratif qui ferait de lui le joueur le mieux payé du club.

Le clan Dybala et la Juve travaillent main dans la main