Mercato : Cette nouvelle annonce de taille sur le transfert de Cristiano Ronaldo !

Publié le 25 septembre 2021 à 22h00 par A.D.

Alors qu'il lui restait une année de contrat avec la Juventus, Cristiano Ronaldo a décidé de faire ses valises et de retourner à Manchester United. Nouveau coéquipier de CR7, David De Gea s'est totalement enflammé sur la signature du Portugais chez les Red Devils.

Sachant que la Juventus n'est plus dans son assiette ces dernières saisons, Cristiano Ronaldo a décidé de fuir Turin cet été pour revenir aux sources. En effet, CR7 s'est envolé vers Manchester pour retrouver les Red Devils de United. Dans le club emmené par Ole Gunnar Solskjaer, Cristiano Ronaldo a rejoint David De Gea. Interrogé au micro de Sky Sports , le gardien de Manchester United a fait passer un message très fort sur le retour de CR7 .

«C'est un joueur extraordinaire et c'est formidable de le voir ici»