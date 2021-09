Foot - Mercato - Real Madrid

Mercato - Real Madrid : Pérez a refusé un transfert à 39M€ !

Publié le 25 septembre 2021 à 21h00 par La rédaction

Plus vraiment dans les plans de Zinédine Zidane la saison dernière, Marco Asensio retrouve des couleurs en ce début de championnat. L’Espagnol était sollicité cet été et Arsenal avait notamment avancé ses pions.

Marco Asensio est en grande forme et a réalisé un match comme il n’avait plus fait depuis un moment. Auteur d’un triplé lors de la victoire du Real Madrid face à Majorque (6-1), le milieu offensif espagnol est en train de reprendre ses marques au sein du collectif de Carlo Ancelotti. Selon son agent, l’entraîneur italien lui a confirmé qu’il comptait sur lui pour cette saison alors que des rumeurs faisaient état d’un possible départ cet été.

Arsenal a proposé 39M€