Mercato - PSG : Excellente nouvelle pour Leonardo avec Pogba !

Publié le 26 septembre 2021 à 0h15 par A.D.

En fin de contrat le 30 juin, Paul Pogba aurait alerté le PSG, qui serait emballé par l'idée de réaliser un coup à 0€. Alors que la direction de Manchester United serait toujours aussi déterminée à la prolonger, La Pioche n'aurait pas encore donné sa réponse, bien qu'il apprécie les changements récents chez les Red Devils.

Alors qu'il ne lui reste plus qu'un année de contrat avec Manchester United, Paul Pogba aurait pu quitter Manchester United lors du dernier mercato estival pour éviter un transfert libre et gratuit en 2022. Toutefois, les Red Devils auraient préféré retenir leur numéro 6, en espérant qu'il acceptera finalement de prolonger avant l'issue de son bail. Alarmé par la situation de Paul Pogba, le PSG aimerait boucler un coup XXL à 0€, comme il a pu le faire cet été avec Gianluigi Donnarumma, Sergio Ramos, Georginio Wijnaldum et Lionel Messi. Mais quelle est la position de Paul Pogba actuellement ?

Paul Pogba n'a toujours pas répondu à l'offre de Solskjaer