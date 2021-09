Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Joan Laporta active une nouvelle piste à 30M€ !

Publié le 25 septembre 2021 à 23h10 par D.M.

A en croire la presse catalane, le FC Barcelone suivrait la situation de Luis Diaz, sous contrat avec Porto. Un joueur valorisé 30M€ par son club.

Au FC Barcelone, la situation est loin d’être idéale. Le club est plongé dans une grave crise de résultats et pourrait opérer des choix forts dans les prochains jours pour tenter de renverser la vapeur. Joan Laporta aurait pris la décision de se séparer de Ronald Koeman dans les prochains jours afin d’ouvrir une nouvelle page et pour créer un électrochoc. Malgré les grandes difficultés financières de son équipe, le président du FC Barcelone va aussi tenter de renforcer son équipe lors des prochaines sessions de transferts et notamment au milieu de terrain.

Le Barcelone suit Luis Diaz