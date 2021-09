Foot - Real Madrid

Real Madrid : Benzema, Ballon d’or… Ancelotti calme le jeu…

Publié le 25 septembre 2021 à 6h30 par Th.B.

Annoncé comme potentiel lauréat du Ballon d’or, Karim Benzema ne serait pas pressé par le temps malgré ses 33 ans d’après Carlo Ancelotti, son entraîneur au Real Madrid.

Que ce soit la saison passée et encore plus depuis le début de l’exercice en cours dans lequel il a déjà inscrit 8 buts en 6 matchs de Liga avec le Real Madrid, Karim Benzema assume pleinement ses responsabilités de leader offensif du club merengue. Et alors que Robert Lewandowski empile lui aussi les buts avec le Bayern Munich, Benzema semble être le plus à même à lui disputer le Ballon d’or de l’année civile 2021. Mais pour son entraîneur du Real Madrid, il n’y aurait pas vraiment le feu pour l’attaquant.

« Karim a le temps de le gagner »