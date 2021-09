Foot - Real Madrid

Real Madrid : La grande déclaration de Karim Benzema au Real Madrid…

Publié le 23 septembre 2021 à 13h00 par Th.B.

Ayant franchi le palier des 200 buts avec le Real Madrid mercredi soir face à Majorque (6-1), Karim Benzema a une nouvelle fois déclaré sa flamme au club merengue.

Au cours de la leçon du Real Madrid face à Majorque mercredi soir (6-1), Karim Benzema a inscrit un doublé qui lui a permis d’atteindre la barre des 200 buts sous les couleurs merengue depuis son arrivée à l’été 2009 pour 111 passes décisives en 389 rencontres disputées avec la Casa Blanca . Président du Real Madrid et grand artisan du transfert de Benzema au club madrilène à l’époque, Florentino Pérez lui a remis un maillot avec le flocage 200 afin de marquer cette occasion. Dans la foulée, Karim Benzema a fait passer ce vibrant message.

« Ce club est toute ma vie »