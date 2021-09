Foot - Real Madrid

Real Madrid - Polémique : Ancelotti doit déjà gérer un gros malaise en interne !

Publié le 23 septembre 2021 à 0h30 par B.C.

Alors que Marco Asensio est insatisfait de sa situation au Real Madrid, Carlo Ancelotti a répondu à son joueur en conférence de presse. Une sortie qu’aurait du mal à digérer l’attaquant.

Courtisé lors du dernier mercato estival, Marco Asensio a décidé de rester au Real Madrid afin de s’imposer sous les ordres de Carlo Ancelotti, mais cela ne se passe pas comme prévu pour l’attaquant de 25 ans. Ce dernier n’a joué que 68 minutes en 5 matches toutes compétitions confondues avant la rencontre face à Majorque ce mercredi, une situation sur laquelle est récemment revenu Carlo Ancelotti : « Tous les joueurs savent ce que je pense. Une composition est compliquée à faire, il peut ne pas être content, c'est normal. Il me semblerait anormal qu'un joueur qui ne joue pas soit heureux. Si Asensio, Isco, Jovic ne sont pas heureux, très bien. Ils n'ont pas à l'être. Ils s'entraînent bien, j'aime ça. Isco et Jovic ont changé la dynamique quand ils sont entrés en jeu la dernière fois . » Une sortie qui n’aurait pas arrangé l’ambiance en interne.

« Ça l’énerve un peu »