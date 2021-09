Foot - Mercato - Real Madrid

Mercato - Real Madrid : Le torchon brûle entre Ancelotti et cette star du vestiaire !

Publié le 21 septembre 2021 à 11h00 par D.M.

Marco Asensio aurait refusé plusieurs offres cet été notamment car Carlo Ancelotti comptait sur lui. Pourtant, son temps de jeu reste famélique depuis le début de la saison. Une situation qui agace le joueur et son environnement.

Arrivé cet été pour remplacer Zinédine Zidane, Carlo Ancelotti a opéré des choix forts. Le technicien italien a relancé des joueurs en manque de confiance comme Vinicius Jr, mais n’a pas hésité, non plus, à mettre de côté certains éléments comme Ferland Mendy ou encore Marco Asensio. Sous contrat jusqu’en 2023 avec le Real Madrid, l’international espagnol n’a toujours pas été titularisé cette saison et a même passé l’intégralité de la rencontre face au FC Valence sur le banc des remplaçants. Pourtant, Asensio a eu l’occasion de quitter le club merengue cet été.

Asensio ne comprend pas la position d'Ancelotti