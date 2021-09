Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : L'énorme constat de De la Fuente sur son arrivée en Ligue 1 !

Publié le 26 septembre 2021 à 1h45 par D.M.

Arrivé cet été en provenance du FC Barcelone, Konrad de la Fuente s'est exprimé sur le niveau de la Ligue 1 et sur les spécificités de ce championnat.

Même s’il n’a toujours pas inscrit le moindre but en Ligue 1, Konrad de la Fuente s’est déjà illustré début le début de la saison. L’international américain parvient, sur son côté, à créer le danger et a délivré des passes décisives. Arrivé en provenance du FC Barcelone, le joueur est ravi de ses premiers pas à l’OM, et de ses premiers mois en France. « Tout va très bien pour moi ici. Je me suis bien adapté à cette nouvelle vie. Pour ma première face au public du Vélodrome, l’atmosphère était incroyable, je ne me doutais pas que les fans étaient aussi chaleureux et bruyants. Je n’avais jamais connu quelque chose comme ça. Quand on a marqué le premier but contre Bordeaux, c’était incroyable » a-t-il confié lors d’un entretien au média du club.

« C’est très différent de ce que j’ai connu auparavant »