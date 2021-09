Foot - Mercato - Real Madrid

Mercato - Real Madrid : Ancelotti a tranché pour l'avenir de Vinicius Jr !

Publié le 26 septembre 2021 à 1h30 par A.D.

Etincelant depuis le début de saison, Vinicius Junior met tout le monde d'accord au Real Madrid. A tel point qu'il serait devenu un intouchable et que Carlo Ancelotti voudrait miser sur lui pendant de longues années.

Depuis l'arrivée de Carlo Ancelotti, Vinicius Junior enchaine les grosses performances. A tel point qu'il est devenu un indiscutable au sein de l'effectif du Real Madrid. Très satisfait par les prestations de Vinicius Junior, Carlo Ancelotti compterait beaucoup sur lui et ne voudrait en aucun cas le laisser partir de si tôt.

Le Real Madrid déjà prêt à prolonger Vinicius Jr ?