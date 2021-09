Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Leonardo tient sa réponse pour ce joueur du Real Madrid !

Publié le 25 septembre 2021 à 5h30 par T.M.

Au PSG, Leonardo fait les yeux doux à Vinicius Jr depuis de nombreux mois maintenant. Un intérêt qu’il va visiblement falloir oublier pour le directeur sportif parisien.

Si le Real Madrid veut piocher au PSG avec Kylian Mbappé, la réciproque serait également vraie. En effet, un joueur de Carlo Ancelotti intéresserait particulièrement Leonardo et le club de la capitale : Vinicius Jr. Grand espoir du football brésilien, l’ailier de 21 ans est en train de confirmer actuellement toutes les attentes placées en lui. C’est d’ailleurs pour cela que le Real Madrid a refusé de lâcher Vinicius Jr cet été en échange de Mbappé. La Casa Blanca compte sur son prodige pour l’avenir et cela devrait se confirmer avec un nouveau contrat.

Une prolongation pour Vinicius Jr !