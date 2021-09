Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Laporta tient déjà le successeur de Messi !

Publié le 26 septembre 2021 à 7h30 par A.C.

Lionel Messi parti au Paris Saint-Germain cet été, le FC Barcelone se reconstruit, avec des tout nouveaux leaders.

La blessure est encore ouverte. Après toute une carrière passée au FC Barcelone et d’innombrables trophées glanés, Lionel Messi a changé de club et a rejoint le Paris Saint-Germain lors du dernier mercato estival. En Catalogne on peine encore à l’oublier, mais un homme compte bien tourner la page Messi au Barça. Il s’agit d’Ansu Fati, qui a hérité du numéro 10 du sextuple Ballon d’Or et qui devrait être l’un des grands leaders de demain, avec Pedri ou encore le défenseur central Ronald Araujo. Pourtant, Joan Laporta joue avec le feu, puisque le contrat d’Ansu Fati se termine dans seulement quelques mois.

Aucun problème pour la prolongation d’Ansu Fati

Un joueur tel que l’international espagnol de 18 ans intéresse n’importe quel grand club d’Europe et au FC Barcelone on ne le sait que trop bien. Ainsi, Joan Laporta aurait fait de sa prolongation une véritable priorité pour le club ! Mais qu’en pense Ansu Fati ? D’après les informations de Matteo Moretto, le principal concerné souhaiterait poursuivre sa carrière au FC Barcelone et il ne devrait donc pas y avoir de problèmes pour sa prolongation. Reste toutefois à voir s’il aura les épaules assez larges pour supporter l’héritage de Lionel Messi.