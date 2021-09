Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Ousmane Dembélé a tranché pour son avenir !

Publié le 26 septembre 2021 à 0h00 par D.M.

Sous contrat jusqu'à la fin de la saison, Ousmane Dembélé voudrait poursuivre sa carrière au FC Barcelone. Le joueur aurait entamé des négociations avec ses dirigeants avec l'espoir de trouver un accord.

Après avoir tenté de renforcer son équipe en recrutant des joueurs libres lors du dernier mercato estival, Joan Laporta s’active pour prolonger le contrat de plusieurs cadres comme Ansu Fati, Pedri ou encore Ousmane Dembélé. Selon la COPE , le président du FC Barcelone aurait rencontré l’international français et son agent, lundi dernier. Nul doute qu’il a été question d’une éventuelle prolongation de contrat. Joan Laporta aurait notamment annoncé à l’entourage de Dembélé qu’il souhaitait le conserver et étirer son bail de deux ans. Mais le champion du monde 2018 est-il enclin à poursuivre sa carrière en Catalogne ?

Dembélé veut rester au Barça, mais...