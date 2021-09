Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Réunion au sommet dans ce dossier chaud de Laporta !

Publié le 26 septembre 2021 à 21h00 par A.D.

En fin de contrat le 30 juin, Sergi Roberto pourrait quitter le FC Barcelone librement et gratuitement cet été s'il ne prolonge pas très vite. Pour ne pas voir ce scénario se produire, Joan Laporta aurait programmé une ultime réunion au sommet ce lundi.

Alors qu'il ne lui reste plus que quelques mois d'engagement avec le FC Barcelone, Sergi Roberto pourrait ne plus faire long feu dans le club catalan. En fin de contrat le 30 juin, l'international espagnol va faire ses valises et changer de club s'il ne prolonge pas d'ici là, à l'instar de Lionel Messi qui a rejoint librement et gratuitement le PSG cet été. Et pour ne pas revivre une telle mésaventure, Joan Laporta ferait le nécessaire pour prolonger Sergi Roberto au plus vite.

Une dernier rendez-vous ce lundi entre Laporta et Sergi Roberto ?