Mercato - Barcelone : Cette grosse révélation sur le choix de Laporta pour Koeman…

Publié le 26 septembre 2021 à 15h00 par Th.B.

Bien que le président du FC Barcelone assure en public soutenir Ronald Koeman, Joan Laporta n’en penserait pas moins et se serait déjà débarrassé de l’entraîneur néerlandais si Mateu Alemany et Ramon Planes n’étaient pas montés au créneau.

Dans la foulée de son élection au poste de président du FC Barcelone, Joan Laporta se serait mis en quête d’un nouvel entraîneur afin de lancer un nouveau cycle au Barça . Plusieurs noms ont été liés au FC Barcelone à la fin de la saison dernière avant que Ronald Koeman ne soit finalement conservé, son contrat n’expirant qu’en juin prochain. Et alors que le courant ne passerait plus en coulisse entre l’entraîneur du club culé et le président, les résultats et l’attitude de Koeman dans la presse irriteraient particulièrement Laporta. De quoi déboucher sur un licenciement et un remplacement de Koeman ? Cela semble être le chemin que prend ce feuilleton. Et cette issue aurait pu avoir lieu il y a quelque temps.

Koeman a pu compter sur la crise, Planes et Alemany !