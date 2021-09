Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Le vestiaire a pris une grande décision pour Koeman !

Publié le 26 septembre 2021 à 13h00 par Th.B.

Alors que Ronald Koeman a tiré un constat défaitiste quant aux chances du FC Barcelone cette saison, le vestiaire blaugrana aurait pris la décision de prendre ses distances avec un coach qu’il verrait sur le point d’être licencié.

« En outre, un bon classement en Liga serait un succès. En Ligue des champions, il ne faut pas s'attendre à des miracles. La défaite contre le Bayern doit être abordée sous cet angle. Le processus dans lequel nous nous trouvons signifie que l'équipe doit être soutenue par des actes et des paroles ». Au cours de son hallucinante conférence de presse mercredi dernier au cours de laquelle il n’a répondu à aucune question des journalistes présents dans la salle en se contentant de lire un communiqué préparé en amont, Ronald Koeman a fait passer le message ci-dessus. Un constat alarmant sur les ambitions sportives de son FC Barcelone, qui n’aurait absolument pas plu à ses joueurs et particulièrement aux sous-capitaines Gerard Piqué et Sergi Roberto. Koeman aurait même creusé sa propre tombe auprès des cadres du vestiaire.

Le groupe se détache de Koeman qui devrait être remercié