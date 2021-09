Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Cette révélation sur l’arrivée de Pau Lopez à l’OM !

Publié le 26 septembre 2021 à 11h45 par T.M.

A la recherche d’un gardien cet été, l’OM s’est jeté sur Pau Lopez. Un profil conseillé Jon Pascua Ibarrola, l’entraîneur des gardiens.

Malgré les bonnes performances de Steve Mandanda, l’OM pense à l’avenir. Et alors que le Français a 36 ans, l’objectif cet été avait clairement été annoncé : Pablo Longoria souhaitait faire venir un nouveau gardien sur la Canebière. Pour coller avec les idées de Jorge Sampaoli, ce portier devait répondre à un profil particulier, à savoir jouer haut et être très bon au pied. Alors que plusieurs noms ont été évoqués dans les médias à l’instar d’Alban Lafont, c’est finalement Pau Lopez qui a rejoint l’OM. A 26 ans, l’Espagnol a été prêté avec option d’achat par l’AS Rome.

Les dessous de l’opération Lopez