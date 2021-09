Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Grosse révolution dans le projet McCourt !

Publié le 26 septembre 2021 à 2h45 par G.d.S.S.

Désormais cantonné à un rôle de doublure derrière Pau Lopez alors qu’il était le gardien emblématique de l’OM depuis près de quinze ans, Steve Mandanda pourrait donc être contraint du départ dans les mois à venir.

Interrogé vendredi en conférence de presse, Jorge Sampaoli a fait une annonce fracassante sur le nouveau statut de Steve Mandanda à l’OM : « Je vais faire une réponse sincère et pas politique. Je n'ai pas envie de faire du politiquement correct aujourd'hui : je ne sais pas. On voulait juste tester Pau Lopez, voir comment il s'adaptait au groupe et au système. Parce que pour nous, dans notre idée de jeu, un gardien est un joueur de plus, on voulait le voir à l'œuvre. C'est le gardien qui a le plus de temps pour faire la première passe. Par mes caractéristiques peut-être, je vais choisir un gardien par compétition mais aujourd'hui, je ne sais pas », a lâché l’entraîneur argentin de l’OM, provoquant donc un petit cataclysme au sein du projet McCourt en remettant totalement en question le statut de Mandanda.

Un départ inéluctable pour Mandanda ?

Du coup, la question va forcément se poser pour Steve Mandanda si cette situation perdure : va-t-il être obligé d’envisager un départ de l’OM pour aller retrouver du temps de jeu dans une autre écurie ? Son contrat actuel court jusqu’en juin 2024, mais avec la montée en puissance de Pau Lopez qui est en train de s’imposer comme le titulaire en puissance, ses perspectives d’avenir à l’OM devraient s’amaigrir au fil du temps. Affaire à suivre…