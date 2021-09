Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Le Qatar est déjà fixé pour Théo Hernandez !

Publié le 26 septembre 2021 à 2h30 par G.d.S.S.

Annoncé dans le collimateur du PSG depuis cet été, Théo Hernandez serait l’une des grandes priorités du Qatar. Mais le latéral gauche français semble plutôt privilégier un avenir… au Milan AC !

Même si le PSG a réussi à obtenir l’arrivée de Nuno Mendes en toute fin de mercato estival sous la forme d’un prêt avec option d’achat, le Qatar n’a pas pour autant perdu de vue le profil de Théo Hernandez. Le latéral gauche du Milan AC, qui continue de briller en Serie A, est actuellement engagé jusqu’en juin 2024 avec le club rossonero , et le PSG serait toujours autant déterminé à le recruter. Mais Hernandez a tranché pour son avenir…

Hernandez veut prolonger au Milan AC

AS a révélé samedi que Théo Hernandez envisagerait de continuer l’aventure avec le Milan AC et d’y prolonger son contrat au plus vite, attendant que Paolo Maldini se manifeste pour entamer les négociations. En clair, le Qatar devrait avoir beaucoup de mal à faire venir Hernandez au PSG dans les mois à venir.