Mercato - OM : Quelle doit être la priorité de Longoria cet hiver ?

Publié le 26 septembre 2021 à 8h00 par La rédaction

Président de l’OM, Pablo Longoria devrait se montrer actif sur le marché des transferts dans le cadre du mercato hivernal puisque Jorge Sampaoli souhaiterait voir débarquer un attaquant, voire une deuxième recrue en la personne d’un défenseur central. Et alors que des prolongations de contrat seraient à l’étude, quelle doit être la priorité de l’OM ? C’est notre sondage du jour !

Au cours du dernier mercato estival, Pablo Longoria a pu injecter du sang neuf à chacune des lignes du onze de départ de Jorge Sampaoli, à l’exception du poste d’attaquant de pointe. De plus, l’entraîneur de l’OM a vu deux options offensives lui filer entre les doigts avec le départ en prêt de Dario Benedetto à Elche et l’expiration du contrat de Valère Germain qui évolue aujourd’hui à Montpellier. De passage en conférence de presse vendredi dans le cadre de la réception du RC Lens ce dimanche soir, coach Sampaoli a clairement fait savoir qu’un buteur était souhaité par son staff technique. « Un manque de buteur dans notre effectif ? On construit l'équipe en sachant qu'on n'a pas beaucoup de grands finisseurs à part Milik et peut-être Payet. On a dû insister sur le fait de marquer des buts, sinon on ne gagnera pas. Il faut des joueurs capables de marquer, finir depuis notre jeu. On a besoin de ce type de joueurs pour que l'OM reste à sa place » . Et L’Équipe a confirmé la tendance ces dernières heures.

