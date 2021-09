Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Ansu Fati a tranché pour son avenir !

Publié le 26 septembre 2021 à 20h00 par A.D.

En fin de contrat le 30 juin avec le FC Barcelone, Ansu Fati devrait prolonger très prochainement. Alors que son attaquant voudrait rester au Barça, Joan Laporta devrait étendre son bail sans difficulté.

Alors qu'il ne lui reste plus que quelques mois d'engagement avec le FC Barcelone, Ansu Fati pourrait faire ses valises et quitter le club librement et gratuitement à la fin de la saison. Pour ne pas revivre la même désillusion qu'avec Lionel Messi, transféré pour 0€ au PSG, le Barça devrait faire le nécessaire pour étendre le bail d'Ansu Fati. D'autant que le joueur voudrait continuer son aventure avec le Barça.

Ansu Fati veut poursuivre son aventure au FC Barcelone