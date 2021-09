Foot - Barcelone

Barcelone : La sortie émouvante d'Ansu Fati sur son grand retour !

Publié le 25 septembre 2021 à 17h30 par Dan Marciano

Lors d'un entretien accordé aux médias du club, Ansu Fati s'est prononcé sur son grand retour sur les terrains, près d'un an après une grave blessure au ménisque.

« Culers, je suis prêt ! ». Ecarté des terrains depuis novembre 2020 en raison d’une grave blessure au ménisque, Ansu Fati s’apprête à faire son retour sur les terrains. Rétabli, le joueur de 18 ans pourrait fouler la pelouse du Camp Nou ce dimanche lors de la rencontre face à Levante. Un retour qui tombe à pic pour le FC Barcelone et Ronald Koeman, en grande difficulté cette saison. Car malgré son manque d’expérience, Ansu Fati est perçu en interne comme l’avenir de la formation blaugrana . L’international espagnol a d’ailleurs hérité du numéro 10, porté par de grands joueurs par le passé comme Ronaldinho ou encore Lionel Messi. Preuve si l’en est que les responsables fondent de solides espoirs sur Ansu Fati, qui a entamé des discussions avec ses responsables pour prolonger son contrat avec le FC Barcelone.

L'émotion d'Ansu Fati

Quelques heures après avoir annoncé son retour, Ansu Fati est revenu sur ses derniers mois compliqués, notamment ses moments de doutes, mais aussi son émotion. « Les premiers jours ont été difficiles, je ne voulais pas l'accepter, mais c'était comme ça. Je devais l'accepter et c'est fini. Tout arrive à cause de quelque chose. Le jour où j'ai chaussé mes chaussures pour le premier entraînement, j'ai demandé au club la permission pour que mon père et mon petit frère soient là. Quand ils m'ont vu sauter, courir et toucher le ballon, ils ont pleuré. Moi aussi. C’était une journée très excitante pour ma famille. Au fur et à mesure que cela se produit, chaque petit détail vous valorise beaucoup plus. Pouvoir revenir avec les coéquipiers a été une journée spéciale. Eric (Garcia) m'a donné une bonne gifle. Cela a été une journée très spéciale et je suis très heureux de participer à nouveau, pouvoir aider l'équipe et être disponible quand on a besoin de moi » a confié l’attaquant aux médias du club.

Fati prêt à assumer l'héritage de Messi