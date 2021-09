Foot - PSG

PSG - Malaise : Une tendance se dessine pour le retour de Leo Messi !

Publié le 25 septembre 2021 à 16h30 par Hadrien Grenier

Alors que Lionel Messi va manquer la réception de Montpellier ce samedi soir, l’international argentin devrait néanmoins être de retour face à Manchester City.

Touché au genou à la suite d’un choc avec Jérome Boateng lors du match contre Lyon dimanche dernier au Parc des Princes (2-1), Lionel Messi va manquer un deuxième match de suite ce samedi avec le Paris Saint-Germain. En effet, après avoir fait l’impasse sur le déplacement à Metz en milieu de semaine (victoire 2-1 des Parisiens), celui qu’on surnomme La Pulga n’a pas été convoqué dans le groupe qui accueillera Montpellier ce samedi soir à l’occasion de la huitième journée de Ligue 1. Cette tendance a eu de quoi inquiéter certains observateurs, à trois jours du choc contre Manchester City en Ligue des champions pour la deuxième journée des phases de poules.

Lionel Messi devrait être présent contre Manchester City !