Foot - PSG

PSG - Malaise : Vers un énorme coup dur pour Lionel Messi ?

Publié le 24 septembre 2021 à 15h38 par La rédaction

Alors qu’il est d’ores et déjà forfait pour la réception de Montpellier ce samedi soir, la présence de Leo Messi face à Manchester City ne serait finalement pas du tout acquise.