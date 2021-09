Foot - PSG

PSG : Lewandowski déclare sa flamme à Lionel Messi !

Publié le 24 septembre 2021 à 10h10 par La rédaction

Après sa saison fantastique, Robert Lewandowski a obtenu le Soulier d'or 2021. Le buteur polonais a tenu un discours sur sa compétition personnelle contre Cristiano Ronaldo mais également Lionel Messi, l'attaquant du PSG.

Robert Lewandowski serait-il en course pour le Ballon d'Or ? Après des chiffres ahurissants, le buteur du Bayern Munich a montré sa capacité à l'obtenir. En ayant marqué 41 buts en Bundesliga, Robert Lewandowski a obtenu, mardi dernier, le Soulier d'Or 2021, prix récompensant le meilleur buteur européen. En concurrence, Lionel Messi qui a planté 30 buts en Liga avec le FC Barcelone, et Cristiano Ronaldo avec ses 29 buts en Serie A avec la Juventus Turin . Robert Lewandowski a parlé de sa compétition contre l'Argentin et le Portugais.

« Je suis toujours en compétition avec moi-même »