Mercato - OM : Le souhait de Sampaoli pourrait tout changer pour cette pépite !

Publié le 26 septembre 2021 à 23h45 par Th.B.

Alors que Jorge Sampaoli a réclamé du sang neuf à Pablo Longoria au poste d’attaquant de pointe pour le mercato hivernal, ce souhait de l’entraîneur de l’OM pourrait avoir une certaine incidence sur la prolongation de contrat de Bamba Dieng. La sensation marseillaise de ce début de saison.

Buteur à deux reprises face à l’AS Monaco et ayant trouvé le chemin des filets au Vélodrome lors de la réception du Stade Rennais dernièrement, Bamba Dieng (21 ans) impressionne les supporters de l’OM et les observateurs. Journaliste de RMC Sport , Florent Germain a récemment fait savoir sur les ondes de RMC que Pablo Longoria chercherait à prolonger le contrat de Bamba Dieng afin de lui offrir la revalorisation salariale qu’il mérite de par son début de saison en fanfare. Dieng pourrait demander que son salaire qui pointe à 4000 euros par mois soit multiplié par 10. Une opération que l’OM par l’intermédiaire de son président devrait tenter de mener à bien. « Il y a des négociations avec l’OM en ce moment. Cette revalorisation salariale ne serait pas illogique. Longoria veut que chaque joueur de l’équipe soit dans la bonne caste salariale. Il veut que tout soit logique ». Cependant, Jorge Sampaoli pourrait redistribuer les cartes.

Le recrutement d’un nouvel attaquant préjudiciable à la prolongation de Dieng ?