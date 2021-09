Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Sampaoli met la pression pour le recrutement !

Publié le 25 septembre 2021 à 2h15 par G.d.S.S.

Toujours aussi amer de ne pas avoir vu débarquer de nouveau buteur à l’OM durant le mercato estival, Jorge Sampaoli en a remis une couche sur ce dossier vendredi.

C’est un fait, les options au poste de buteur sont très limitées en ce moment pour Jorge Sampaoli à l’OM. Arkadiusz Milik est toujours indisponible, et Dario Benedetto a finalement quitté le club phocéen durant le mercato estival pour rejoindre le club espagnol d’Elche sous la forme d’un prêt. Ce dernier n’a jamais été remplacé comme l’avait pourtant réclamé Sampaoli, et l’entraîneur argentin de l’OM n’a pas manqué de le rappeler vendredi en conférence de presse, faisant passer un message à Pablo Longoria.

Sampaoli assure qu’il manque un buteur