Mercato - OM : Le RC Lens a joué un mauvais tour à Longoria cet été !

Publié le 26 septembre 2021 à 13h45 par La rédaction

À l’affût cet été d’une opportunité au poste de défenseur central, l’OM avait dans son viseur Christopher Wooh. Mais il a finalement atterri du côté du RC Lens.

Friand d’une défense à 3 axiaux, Jorge Sampaoli voulait absolument que l’OM se renforce au poste de défenseur central cet été. Luan Peres, Leonardo Balerdi et William Saliba ont finalement rejoint les rangs marseillais durant l’intersaison. Mais Pablo Longoria disposait de plusieurs pistes. Et compte tenu de sa faible marge de manoeuvre, le président de l’OM s’intéressait à des joueurs libres. Parmi eux, Christopher Wooh…

Christopher Wooh aimerait suivre la trajectoire de Loïc Badé