Mercato - OM : L'aveu de Samir Nasri sur un retour à l'OM !

Publié le 26 septembre 2021 à 14h15 par La rédaction

Alors qu’il a annoncé mettre un terme à sa carrière, Samir Nasri a expliqué ne pas avoir trouvé un projet à la hauteur de ses attentes. Si un retour en France a pu être évoqué, seul un club aurait pu le faire réfléchir, l’OM.

Samir Nasri a pris la décision de mettre un terme à sa carrière à seulement 34 ans. Le natif de Marseille a notamment fait les beaux jours de l'OM, Arsenal et Manchester City. Les dernières saisons ont été plus compliquées pour l’international français qui ne s’est pas vraiment éternisé à Antalyaspor puis à West Ham et enfin du côté d'Anderlecht. À l’occasion d’un entretien pour le JDD , celui qui compte 41 sélections avec l’Équipe de France est revenu sur ses dernières années difficiles. Et a confié que s’il était revenu un jour en Ligue 1, cela aurait été nulle part ailleurs qu’à Marseille.

« Aucun challenge ne m’a botté. Et je ne me voyais pas revenir en France si ce n’était pas l’OM »