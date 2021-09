Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Messi, Neymar… Les joueurs de Koeman en veulent à Laporta !

Publié le 26 septembre 2021 à 14h00 par Th.B.

Le FC Barcelone aurait dû entrer dans une nouvelle ère comme Joan Laporta l’avait promis au cours de sa campagne électorale. Néanmoins, le fait que le président du Barça n’ait pas tenu ses promesses aurait agacé le vestiaire blaugrana.

Au cours de sa campagne électorale pour les présidentielles qu’il a finalement remporté le 7 mars dernier, Joan Laporta promettait un retour du FC Barcelone au premier plan avec notamment comme priorité absolue la prolongation de contrat de Lionel Messi. Le sextuple Ballon d’or voyait alors son engagement prendre fin en juin et il n’a jamais été prolongé malgré l’envie commune des deux parties de retrouver un accord. En effet, pour des raisons financières, le FC Barcelone a été contraint de laisser filer Messi au PSG et ce, libre de tout contrat. Et ce serait l’un des points qui jouerait en la défaveur du président Joan Laporta auprès des cadres du FC Barcelone.

Messi, Haaland, Neymar… Le Barça aurait été déçu par Laporta