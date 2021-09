Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Joan Laporta a tout prévu pour Ousmane Dembélé !

Publié le 26 septembre 2021 à 8h30 par D.M.

Joan Laporta aurait évoqué avec l'entourage d'Ousmane Dembélé une prolongation de deux ans et une réduction de salaire. En as de refus, le FC Barcelone aurait tout prévu.

Vexé par le silence du clan Ousmane Dembélé lors du dernier mercato estival, Joan Laporta est enfin passé à l’action pour tenter de prolonger le contrat de l’international français. Le président du FC Barcelone voudrait boucler ce dossier au plus vite et aurait évoqué avec l’entourage du joueur une prolongation de deux ans. Toutefois, Dembélé devra consentir un effort financier et baisser son salaire afin d’aider son club, en grande difficulté financière. Et en cas de refus, le FC Barcelone a tout prévu.

Le Barça a préparé une deuxième offre pour Dembélé