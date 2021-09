Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Un dernier obstacle pour le retour de Xavi ?

Publié le 26 septembre 2021 à 5h15 par T.M.

A Barcelone, le retour de Xavi prendrait de plus en plus d’ampleur. Néanmoins, Joan Laporta aurait encore quelques doutes.

Ronald Koeman ne cesse de s’enfoncer. Mis sur un siège éjectable au FC Barcelone, le Néerlandais n’arrive pas à sortir la tête de l’eau, en témoignent les deux derniers matchs nul contre Levante et Cadix. Koeman n’a donc pas gagné des points et son avenir pourrait bien être scellé. D’ici quelques jours, un départ pourrait bien être acté pour l’ancien sélectionneur des Pays-Bas. Ne reste plus qu’à Joan Laporta à trouver un nouvel entraîneur.

Pirlo plutôt que Xavi ?