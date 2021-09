Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Laporta a choisi sa priorité pour la succession de Koeman !

Publié le 25 septembre 2021 à 8h30 par A.D.

Alors que son début de saison avec le FC Barcelone est loin d'être parfait, Ronald Koeman serait sur la sellette. Pour remplacer son coach néerlandais, Joan Laporta aurait fait de Xavi sa priorité.

Depuis le début de saison, le FC Barcelone n'est pas dans son assiette. En effet, le club emmené par Ronald Koeman peine à enchainer les bonnes performances. Ce qui pourrait couter la tête du technicien néerlandais. Alors que le Barça n'est pas au top de sa forme depuis le début de saison, Joan Laporta pourrait se séparer de Ronald Koeman dans un avenir très proche. Et pour remplacer son entraineur, le président catalan aurait déjà choisi le candidat idéal.

Xavi, la nouvelle priorité de Laporta pour l'après-Koeman