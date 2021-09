Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Laporta a fait une grande annonce au clan Dembélé !

Publié le 25 septembre 2021 à 21h30 par D.M.

Président du FC Barcelone, Joan Laporta aurait annoncé à l'entourage d'Ousmane Dembélé qu'il souhaitait prolonger son contrat. Toutefois, le Français va devoir consentir un effort financier et baisser son salaire.

Blessé depuis plusieurs semaines, Ousmane Dembélé aurait commencé à se pencher sur son avenir au FC Barcelone. Sous contrat jusqu’à la fin de la saison avec la formation blaugrana , l’international français et son agent auraient rencontré Joan Laporta lundi dernier afin d’évoquer une éventuelle prolongation de contrat. En effet, le président du FC Barcelone compte sur Ousmane Dembélé et aimerait bien boucler ce dossier au plus vite.

Laporta veut prolonger le contrat de Dembélé de deux ans