Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Une dernière chance pour Ronald Koeman ?

Publié le 26 septembre 2021 à 11h00 par La rédaction

L’avenir de Ronald Koeman est très indécis en raison de sa difficulté à remettre le FC Barcelone sur pieds. Et pour le Néerlandais, les prochains rendez-vous seront cruciaux.

Depuis le départ de Lionel Messi, le FC Barcelone vit une grave crise institutionnelle et sportive. Sur la pelouse, le performances des hommes de Ronald Koeman sont loin d’être à la hauteur des attentes des supporters. Autant au niveau du jeu que des résultats. Après deux matchs nuls face à Grenade et Cadix en Liga et la lourde défaite contre le Bayern Munich en Ligue des Champions, l’entraineur néerlandais est d'ailleurs plus que jamais sur la sellette.

3 matchs pour sauver sa tête