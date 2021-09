Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Joan Laporta prêt à renouveler l’opération Pedri ?

Publié le 26 septembre 2021 à 10h00 par La rédaction

Alors que le FC Barcelone est en difficulté financière, le club catalan doit miser sur des jeunes joueurs à fort potentiel pour son avenir. Et pour cela, le Barça aurait ciblé deux joueurs évoluant à Las Palmas.

Malgré des résultats plus que décevants, le FC Barcelone peut néanmoins compter sur certains joueurs fiables pour sortir la tête de l’eau. C’est notamment le cas de Pedri. Le jeune milieu de terrain de 18 ans avait rejoint la Catalogne en 2020 contre une somme avoisinant les 8M€ en provenance de Las Palmas alors même qu’il n’avait jamais disputé de match de première division. Et le Barça pourrait répéter ce genre de transfert.

Des bons rapports entre le Barça et Las Palmas