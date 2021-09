Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Cette grosse révélation sur le contrat de Memphis Depay !

Publié le 26 septembre 2021 à 9h00 par La rédaction

Memphis Depay a signé un contrat de 2 ans avec le FC Barcelone cet été. Mais Joan Laporta ne pourra pas actionner de clause lui permettant unilatéralement de prolonger le contrat du Néerlandais, comme cela a pu être dit.

Avec les départs conjugués de Lionel Messi et Antoine Griezmann, le FC Barcelone doit renouveler sa ligne d'attaque. Pour cela, Sergio Aguero, Luuk de Jong et Memphis Depay ont donc rejoint les rangs catalans cet été. Le dernier cité s’est engagé pour 2 saisons après la fin de son contrat à Lyon. Auteur de débuts plutôt convaincants avec le Barça, le Néerlandais pourrait voir son aventure continuer au-delà...

Des négociations prévues à la fin de la saison