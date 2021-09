Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Kamara est attendu au tournant comme Samir Nasri !

Publié le 10 septembre 2021 à 2h30 par G.d.S.S.

Poussé vers la sortie par l’OM cet été étant donné qu’il ne lui reste plus qu’un an de contrat, Boubacar Kamara est finalement resté. Et une ancienne icône du club tente de le convaincre de prolonger, en s’appuyant sur l’exemple Samir Nasri.

Malgré une approche appuyée de Newcastle en toute fin de mercato estival et les intérêts plus ou moins intenses qu’il avait suscité ces derniers mois (Milan AC, Bayern Munich…), Boubacar Kamara a décidé de rester à l’OM cet été. Un dossier épineux à gérer pour Pablo Longoria, puisque son jeune milieu défensif dispose d’une grosse valeur marchande mais pourrait s’en aller libre au terme de son contrat en juin prochain. Eric Di Meco, ancien défenseur emblématique de l’OM, a donc fait passer un message à ce sujet à Kamara sur les ondes de RMC Sport .

« J’espère qu’il va prolonger comme l’avait fait Nasri »