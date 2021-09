Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Leonardo a bouclé un gros coup express !

Publié le 10 septembre 2021 à 2h00 par G.d.S.S.

Recruté par le PSG en toute fin de mercato estival sous la forme d’un prêt avec option d’achat, Nuno Mendes révèle que son arrivée a été bouclée à la dernière minute.

Longtemps en quête d’un nouveau latéral gauche cet été, et après avoir notamment songé à Theo Hernandez du Milan AC, le PSG a finalement bouclé le recrutement de Nuno Mendes. Ce jeune international portugais de 19 ans, prêté avec option d’achat par le Sporting Lisbonne, est présenté comme l’un des éléments les plus prometteurs de sa génération au poste de latéral gauche. Et dans son premier entretien accordé au site officiel du PSG jeudi, Nuno Mendes a d’ailleurs révélé que son arrivée au PSG avait été réglée in-extremis avant la clôture du mercato alors qu’il était en sélection nationale.

« Ça été très rapide »