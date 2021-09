Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Cette énorme sortie sur l'arrivée de Lionel Messi au PSG !

Publié le 27 septembre 2021 à 0h15 par La rédaction

La venue de Lionel Messi au PSG rend l’effectif parisien encore plus impressionnant. Selon Giorgio Chiellini, si les hommes de Mauricio Pochettino se comportent en équipe, rien ne peut leur arriver.

L’arrivée de Lionel Messi fait rêver tous les supporters du PSG et suscite l’excitation de tous les amateurs de football. Son association avec Neymar et Kylian Mbappé pourrait faire trembler toutes les défenses de Ligue 1 et d’Europe. Même si les débuts de ce trio à Bruges en Ligue des Champions n’ont pas été à la hauteur des attentes, il y a eu davantage de complicité lors de la rencontre face à l’OL mais tout n’est pas encore parfait.

« S'ils arrivent à mettre les intérêts de l'équipe devant les intérêts individuels, ils seront imbattables »