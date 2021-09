Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Une énorme occasion pour Icardi en janvier ? La réponse !

Publié le 26 septembre 2021 à 18h45 par A.C.

Resté au Paris Saint-Germain cet été, Mauro Icardi pourrait bien décider de plier bagages lors du mercato hivernal, barré par la concurrence de Kylian Mbappé, Neymar et Lionel Messi.

Après un bon début de saison, Mauro Icardi est peu à peu rentré dans le rang. Pire, le numéro 9 du Paris Saint-Germain ne se montre plus aussi décisif qu’avant et n’a pas vraiment profité de l’absence de Lionel Messi lors des derniers matchs. Le sextuple Ballon d’Or de retour, il devrait reprendre place sur le banc des remplaçants, une situation qui pourrait bien le pousser à envisager un départ en janvier. La presse italienne a d’ailleurs récemment expliqué que le PSG pourrait accepter de le prêter et en Italie la Juventus et l’AC Milan pourraient tenter leur chance.

La Juventus veut tout miser sur Vlahović