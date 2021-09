Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Doha est dans le flou pour la succession de Kylian Mbappé…

Publié le 26 septembre 2021 à 15h30 par Th.B.

Le PSG devrait perdre Kylian Mbappé en fin de saison, soit à l’expiration de son contrat. Et pour ce qui est de sa succession, les décideurs du Paris Saint-Germain resteraient dans le flou que ce soit pour Erling Braut Haaland ou Robert Lewandowski.

Partira, ne partira pas ? Kylian Mbappé est sous contrat avec le PSG jusqu’en juin prochain et pourrait toujours prolonger son engagement envers le club de la capitale. C’est du moins ce que Leonardo a laissé entendre la semaine dernière à l’occasion d’un entretien accordé à Canal+. Le directeur sportif du PSG a fait passer le message suivant alors que Mbappé semblait vouloir rejoindre le Real Madrid au cours du dernier mercato estival. « Je ne vois pas Kylian Mbappé partir à la fin de cette saison. L’objectif de le prolonger ? On n’a jamais changé notre objectif. Le rapport de Kylian avec le PSG est profond. On ne pense pas à une autre chose. Je pense que personne ne voit le futur sans lui. Que faire s’il part ? On n’a pas pensé encore sans lui. Moi je ne le vois pas partir à la fin de la saison. On ne l’imagine pas, parce que Kylian représente beaucoup de choses, pas seulement parce qu’il est Français et qu’il est l’un des meilleurs joueurs du monde. ». Et à en croire Fabrizio Romano, Kylian Mbappé aurait déjà communiqué à ses plus proches coéquipiers du PSG qu’il voudrait rejoindre le Real Madrid. Après le match opposant le club merengue à Villarreal samedi (0-0), Gol a confié que le président Florentino Pérez aurait confié à un fan du Real Madrid que Kylian Mbappé allait débarquer l’année prochaine. De quoi jeter un énorme froid sur les plans du PSG pour prolonger le contrat de Mbappé. Et qu’en est-il de son remplacement ? Le10sport.com vous révélait en exclusivité le 25 août dernier que les options Robert Lewandowski et Erling Braut Haaland étaient étudiées.

L’indécision Haaland

Alors que le Borussia Dortmund s’était montré intraitable lors du dernier mercato estival quant à un potentiel transfert d’Erling Braut Haaland, la donne semble avoir changée à présent. À en croire 90min , le BvB regarderait du côté de Manchester United pour la succession d’Haaland avec Anthony Martial. Et pour ce qui est de l’avenir d’Haaland, le directeur général du pensionnaire de Bundesliga est dans le flou, expliquant que le joueur a les clés en main pour la suite de sa carrière. « Cela n’a pas encore été décidé s’il partira cet été. Je ne suis ni confiant ni pessimiste. La clé demeure chez Erling ». a confié Hans-Joachim Watzke à Sport1 . Le PSG conserverait donc une belle chance de pouvoir accueillir Haaland. À condition de s’aligner sur les 75M€ de la clause libératoire d’Erling Braut Haaland dans son contrat au Borussia Dortmund et surtout pour en prenant de vitesse l’énorme concurrence dans ce dossier. Et en ce qui concerne Lewandowski, la situation se gâterait.

Lewandowski n’a pas spécialement des envies d’ailleurs