Mercato : L’avenir de Cristiano Ronaldo est déjà tout tracé !

Publié le 26 septembre 2021 à 13h30 par Hadrien Grenier

Alors qu’il a effectué son retour à Manchester United cet été, Cristiano Ronaldo ne serait clairement pas venu pour faire de la figuration pendant deux ans, même s’il aurait déjà une idée quant à son après-carrière.

Désireux de quitter la Juventus après trois saisons passées dans le Piémont, Cristiano Ronaldo a effectué son grand retour à Manchester United dans les derniers jours du mercato estival. Ce faisant, l’international portugais, un temps annoncé du côté de Manchester City, a paraphé un contrat de deux ans avec les Red Devils . Et clairement, le joueur désormais âgé de 36 ans ne compte pas se reposer sur ses lauriers pendant sa deuxième aventure à Manchester United, d’autant plus qu’il aurait une vision à long terme avec les pensionnaires d’Old Trafford.

« Je ne serais pas surpris s'il jouait encore à 40 ans », explique Ole Gunnar Solskjaer