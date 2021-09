Foot - Mercato

Mercato : Cristiano Ronaldo aurait déjà tout prévu pour sa retraite !

Publié le 26 septembre 2021 à 10h30 par Th.B.

Alors que Cristiano Ronaldo se rapproche de la retraite, la légende de Manchester United se verrait bien devenir entraîneur et songerait à se lancer au sein des équipes de jeunes des Red Devils.

Cristiano Ronaldo est actuellement sous contrat avec Manchester United jusqu’en juin 2023 et disposerait d’une option pour une troisième supplémentaire. Cependant, quoi que le principal intéressé en dise, souhaitant jouer jusqu’à au moins son quarantième anniversaire, la fin de carrière de Cristiano Ronaldo approche à grands pas. En février prochain, le Portugais soufflera sa 37ème bougie et la question d’une reconversion devrait bientôt se poser. Néanmoins, il se pourrait que Ronaldo ait déjà tout prévu.

Une carrière d’entraîneur lancée chez les jeunes de Manchester United ?