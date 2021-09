Foot - Mercato

Mercato : L’avenir de Cristiano Ronaldo est déjà tout tracé !

Publié le 26 septembre 2021 à 3h00 par G.d.S.S.

Fraichement recruté par Manchester United, Cristiano Ronaldo ne devrait pas tirer sa révérence de sitôt à en croire les propos de son entraîneur, Ole Gunnar Solskjaer.

Ce fut l’une des opérations les plus inattendues du dernier mercato estival, et elle a fait couler beaucoup d’encre : douze ans après son départ, Cristiano Ronaldo est revenu à Manchester United. L’attaquant portugais, qui était en instance de départ tout l’été à la Juventus, a finalement opté à 36 ans pour un nouveau challenge. Et malgré son âge avancé, Ronaldo n’en a vraisemblablement pas terminé avec le haut niveau…

« Il peut jouer jusqu’à 40 ans »