Mercato - PSG : Une excellente nouvelle se confirme pour Leonardo avec Haaland !

Publié le 26 septembre 2021 à 11h15 par D.M.

Le Borussia Dortmund se serait bien mis à la recherche d'un remplaçant pour Erling Haaland, courtisé par plusieurs équipes. Le club allemand aurait notamment ciblé Anthony Martial.

L’avenir de Kylian Mbappé demeure toujours aussi incertain. Sous contrat jusqu’à la fin de la saison avec le PSG, le joueur n’a toujours pas trouvé d’accord avec ses dirigeants pour prolonger son bail. Un départ au Real Madrid pourrait intervenir l’été prochain. Et pour le remplacer, le PSG a ciblé sa priorité. Comme annoncé par le 10Sport.com en exclusivité le 25 août dernier, le club parisien souhaite recruter Erling Haaland. L’attaquant norvégien pourrait quitter le Borussia Dortmund pour seulement 75M€ en 2022 en raison de l’entrée en vigueur d’une clause libératoire présente dans son contrat.

Le BVB cherche bien un successeur à Haaland