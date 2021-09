Foot - Mercato - Juventus

Mercato : Le message fort de la Juventus sur le départ de Cristiano Ronaldo !

Publié le 26 septembre 2021 à 12h00 par T.M.

Alors que la Juventus a perdu Cristiano Ronaldo cet été, Giorgio Chiellini est revenu sur ce gros départ.

Au terme d’un long feuilleton qui a duré plusieurs mois, Cristiano Ronaldo a bien fini par quitter la Juventus. Pourtant sous contrat jusqu’en 2022, le Portugais souhaitait s’en aller. Cet été, il a donc obtenu gain de cause en faisant son grand retour du côté de Manchester United. Si tout va pour le mieux pour les Red Devils, l’après CR7 est plutôt difficile pour la Vieille Dame. Sans Cristiano Ronaldo, il faut trouver de nouvelles solutions offensives. Et à l’occasion d’un entretien accordé à L’Equipe ce dimanche, Giorgio Chiellini a fait le point.

« Il faut trouver d'autres équilibres »